Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист і сценарист жартів для "Квартал 95". Знаменитість вирішив піти на шоу "Холостячка", де була головною героїнею Ксенія Мішина. Еллерту вдалося перемогти на проекті та пара зустрічалася тривалий час після проекту. Але побудувати щасливі стосунки Ксенії та Олександру не вдалося і зрештою пара розійшлася. А після повномасштабного вторгнення Мішина з Еллертом помітили разом на Буковелі.

Але зрештою гуморист залишив Україну і переїхав до США, де перебуває і зараз. Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де цього разу показав свою дочку, з якою давно не бачився.

"Поки бачимося ось так. як родина комарів. але це поки що. всі хочуть все це завершити. Сумую, доню", - написав Олександр під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Війна жахлива. Вона розлучила нас – рідних, близьких, коханих, батьків та дітей. Це нестерпно переживати і жити в такому стані. Але у нас у всіх одна мрія: перемога і мир. Але якнайшвидше зустрітися і обійняти своїх рідних. Вірю , що буде скоро " ;

"Які ж вони милі";

"Татава дочка".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт раптово з'явився після тривалої відсутності

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт висловився про розлучення Квіткової та Добриніна.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт показав красуню-дочку, що підросла.



