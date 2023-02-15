Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка живе за кордоном, показала, як їй пощастило з чоловіком.

У 2021 році зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча до Дня закоханих вирішила поділитися яскравими кадрами зі своїм чоловіком.

"Наша історія — це про любов щодня, без приводів♥️ З ним я відчуваю себе коханою щомиті, які ми проводимо разом. Любов відчувається в усіх його діях: коли він дивиться на мене з усмішкою, підтримує мої ідеї, сміється з жартів, тримає міцно за руку чи готує сніданок і викладає фрукти у формі сердечка🥰 Зараз як ніколи відчувається цінність кожного моменту, проведеного разом. Вірю, що ми збережемо ці почуття і пронесемо цю ніжність крізь роки❤️", — написала Іванна Онуфрійчук під відео.

"Бажаю вам відчувати, що таке любов та любити кожного дня. Адже для кохання не потрібно якогось свята чи дати в календарі✨ А всім, хто ще не зустрів свою половинку, нагадую: любіть себе, в першу чергу. З цього все починається🤫", — додала зірка.

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