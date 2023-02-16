Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук – успішний український музикант, який також був тренером шоу "Голос країни". В одному із сезонів шоу брала участь Крістіна Соловій, яка співпрацювала з Вакарчуком навіть після проекту.

Тепер Христина досить відома співачка, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. Там артистка ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Вакарчук показала авторську футболку, похвалившись стрункими ніжками.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Тим, ​​кому вже 28, законно купувати цей мерч? Чи вже за формулюванням я вже не встигаю?";

"Ніжки просто вогонь";

"Безмежно гарна".

А раніше Соловій показала, який сюрприз приготувала для окупантів. Зірка поділилася фотографією, де було послання для росіян.

"Тримай міцно, ворог,

З люттю, особисто від мене

Вперше за роки незалежної України було налагоджено серійне виробництво артилерійського боєприпасу калібру 152 мм.

І про це нарешті можна говорити! Бо з метою безпеки майже все, що робить укроборонпром, говорити не можна.

Пишаємося.

Віримо.

Перемагаємо", - написала Соловій під фото.





Нагадаємо, з улюбленицею Вакарчука Соловиєм стався неприємний інцидент на концерті за кордоном

А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами

Також Politeka писала, що Христина Соловій розповіла, чому українців неможливо перемогти