Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук – успішний український музикант, який також був тренером шоу "Голос країни". В одному із сезонів шоу брала участь Крістіна Соловій, яка співпрацювала з Вакарчуком навіть після проекту.
Тепер Христина досить відома співачка, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. Там артистка ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Вакарчук показала авторську футболку, похвалившись стрункими ніжками.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Тим, кому вже 28, законно купувати цей мерч? Чи вже за формулюванням я вже не встигаю?";
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"Ніжки просто вогонь";
"Безмежно гарна".
А раніше Соловій показала, який сюрприз приготувала для окупантів. Зірка поділилася фотографією, де було послання для росіян.
"Тримай міцно, ворог,
З люттю, особисто від мене
Вперше за роки незалежної України було налагоджено серійне виробництво артилерійського боєприпасу калібру 152 мм.
І про це нарешті можна говорити! Бо з метою безпеки майже все, що робить укроборонпром, говорити не можна.
Пишаємося.
Віримо.
Перемагаємо", - написала Соловій під фото.
Нагадаємо, з улюбленицею Вакарчука Соловиєм стався неприємний інцидент на концерті за кордоном
А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій зустрілася з військовими та похвалилася букетами
Також Politeka писала, що Христина Соловій розповіла, чому українців неможливо перемогти