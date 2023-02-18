Дружина телеведучого Григорія Решетника частенько ділиться з передплатниками свого блогу перевіреними рецептами та корисними порадами. А своїх трьох синів Христина Решетник звикла балувати домашньою випічкою.
Своїм рецептом мафінів Христина щедро поділилася в Instagram .
"Обіцяла вам давно вже рецепт своїх мафінів, які так обожнюють мої чоловіки. Зберігайте і готуйте для найрідніших", - підписала свій рецепт Христина Решетник.
Вам знадобиться для приготування 20 штучок мафінів від Христини Решетник:
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- 400 г борошна;
- 220 г цукру;
- 2 яйця;
- 200 мл молока;
- 100 г вершкового масла;
- 100 г лохини чи чорниці;
- сіль та розпушувач
Як приготувати:
1.Для приготування тіста потрібно просіяти борошно. У мисці з'єднати борошно з розпушувачем, додати сіль|соль|.
2. В іншому посудині змішати розтоплене вершкове масло|мастило| з яйцями, додати|добавляти| молоко. Змішати. Додати цукор, у два етапи додати борошно.
3. Можна збивати міксером, можна без. Головне – до однорідної консистенції.
4. Висипаємо лохину в тісто, перемішуємо.
5. Кладемо мафіни в духовку, розігріту до 180 градусів на 20-25 хв. Смачного.
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.