Дружина телеведучого Григорія Решетника частенько ділиться з передплатниками свого блогу перевіреними рецептами та корисними порадами. А своїх трьох синів Христина Решетник звикла балувати домашньою випічкою.

Своїм рецептом мафінів Христина щедро поділилася в Instagram .

"Обіцяла вам давно вже рецепт своїх мафінів, які так обожнюють мої чоловіки. Зберігайте і готуйте для найрідніших", - підписала свій рецепт Христина Решетник.

Вам знадобиться для приготування 20 штучок мафінів від Христини Решетник:

400 г борошна;

220 г цукру;

2 яйця;

200 мл молока;

100 г вершкового масла;

100 г лохини чи чорниці;

сіль та розпушувач

Як приготувати:

1.Для приготування тіста потрібно просіяти борошно. У мисці з'єднати борошно з розпушувачем, додати сіль|соль|.

2. В іншому посудині змішати розтоплене вершкове масло|мастило| з яйцями, додати|добавляти| молоко. Змішати. Додати цукор, у два етапи додати борошно.

3. Можна збивати міксером, можна без. Головне – до однорідної консистенції.

4. Висипаємо лохину в тісто, перемішуємо.

5. Кладемо мафіни в духовку, розігріту до 180 градусів на 20-25 хв. Смачного.

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