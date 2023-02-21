Після того, як 20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ, українські соцмережі зірвалися шквалом мемів. Телеведучий Григорій Решетник не зміг пропустити хвилю жартів і розсмішив користувачів мережі мемом. Зокрема, на своїй сторінці в Інстаграм він опублікував кумедне фото з Байденом та своїм молодшим сином.
Григорій Решетник розвеселив шанувальників фотографією свого 2-річного сина Олександра порівнявши його з американським лідером. На одній половині фотоколажу хлопчик позував у сонцезахисних окулярах та чорному комбінезоні, а з іншого боку було фото Байдена також у окулярах та чорному пальті під час зустрічі у Києві.
"Коли весь день стежив за візитом Байдена", – підписав колаж український телеведучий Григорій Решетник.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Потяг "Київ - Варшава" зійшов із рейок у районі річки: кадри з місця події
"Спочивай з миром, дорогий": обірвалося життя популярного коміка та актора, колеги повідомили про трагедію
Сердючка пустилася в танок із відомим російським актором: скандальні кадри
Кароль на червоній доріжці ледь не потрапила в незручність: "Ледь сукню з примадонни не стягнув"
Гумор ведучого підняв настрій та розвеселив користувачів мережі. Шанувальники доповнили жарт своїми коментарями, а також хвалили його за колаж: "Який милий і маленький малюк. А стильний який ", "Літак і швидка для ЗСУ?", "Яскравий красень маленький українець ", "Наступний президент", "Так Саша каже, Що літаки ще будуть? Мабуть Саша майбутній наш президент".
Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.