Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гречані млинці з начинкою на основі ікри минтая.

"Ось і розпочався Масний тиждень 🥞 - чудовий привід спробувати нові рецепти млинців, оладок та панкейків... Я знаю, що зараз всі ми намагаємося економити, готувати щось з використанням більш доступних продуктів. Але нам слід пам’ятати про якість та поживну цінність продуктів. Саме тому сьогодні я ділюся з вами рецептом млинців із гречаного борошна. А начинку пропоную зробити на основі ікри дикого минтая – корисним продуктом, який здатен збагатити вітамінами та мінералами будь-яку страву. Це смачне та доступне за ціною джерело Омега-3 жирних кислот, необхідних для роботи нашого організму, особливо у такий напружений час, наприкінці зими", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для гречаного тіста (в розрахунку на 18 млинців) нам знадобляться:

  • 100 г гречаного борошна
  • 250 мл окропу
  • 200 г яйця
  • 10 г цукру
  • 3 г солі
  • 450 мл теплого молока
  • 120 г пшеничного борошна
  • 50 г вершкового масла

Спершу треба залити окропом гречане борошно та перемішати. Додати яйця, цукор, сіль та 1/2 частину теплого молока. Далі додаємо пшеничне борошно, змішуємо тісто блендером, додаємо залишок молока та розтоплене вершкове масло. Смажимо млинці на розігрітій пательні з обох боків.

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Для начинки:

  • 130 г ікри минтая
  • 3 варених яйця
  • 150 г вершкового сиру
  • кріп

Збиваємо блендером яйце з вершковим сиром, додаємо ікру минтая та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішуємо та загортаємо начинку в млинці. І все готово - можна смакувати.

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