Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гречані млинці з начинкою на основі ікри минтая.

"Ось і розпочався Масний тиждень 🥞 - чудовий привід спробувати нові рецепти млинців, оладок та панкейків... Я знаю, що зараз всі ми намагаємося економити, готувати щось з використанням більш доступних продуктів. Але нам слід пам’ятати про якість та поживну цінність продуктів. Саме тому сьогодні я ділюся з вами рецептом млинців із гречаного борошна. А начинку пропоную зробити на основі ікри дикого минтая – корисним продуктом, який здатен збагатити вітамінами та мінералами будь-яку страву. Це смачне та доступне за ціною джерело Омега-3 жирних кислот, необхідних для роботи нашого організму, особливо у такий напружений час, наприкінці зими", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для гречаного тіста (в розрахунку на 18 млинців) нам знадобляться:

100 г гречаного борошна

250 мл окропу

200 г яйця

10 г цукру

3 г солі

450 мл теплого молока

120 г пшеничного борошна

50 г вершкового масла

Спершу треба залити окропом гречане борошно та перемішати. Додати яйця, цукор, сіль та 1/2 частину теплого молока. Далі додаємо пшеничне борошно, змішуємо тісто блендером, додаємо залишок молока та розтоплене вершкове масло. Смажимо млинці на розігрітій пательні з обох боків.

Для начинки:

130 г ікри минтая

3 варених яйця

150 г вершкового сиру

кріп

Збиваємо блендером яйце з вершковим сиром, додаємо ікру минтая та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішуємо та загортаємо начинку в млинці. І все готово - можна смакувати.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.