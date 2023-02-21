Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гречані млинці з начинкою на основі ікри минтая.
"Ось і розпочався Масний тиждень 🥞 - чудовий привід спробувати нові рецепти млинців, оладок та панкейків... Я знаю, що зараз всі ми намагаємося економити, готувати щось з використанням більш доступних продуктів. Але нам слід пам’ятати про якість та поживну цінність продуктів. Саме тому сьогодні я ділюся з вами рецептом млинців із гречаного борошна. А начинку пропоную зробити на основі ікри дикого минтая – корисним продуктом, який здатен збагатити вітамінами та мінералами будь-яку страву. Це смачне та доступне за ціною джерело Омега-3 жирних кислот, необхідних для роботи нашого організму, особливо у такий напружений час, наприкінці зими", — радить зірка "Мастер Шеф".
Для гречаного тіста (в розрахунку на 18 млинців) нам знадобляться:
- 100 г гречаного борошна
- 250 мл окропу
- 200 г яйця
- 10 г цукру
- 3 г солі
- 450 мл теплого молока
- 120 г пшеничного борошна
- 50 г вершкового масла
Спершу треба залити окропом гречане борошно та перемішати. Додати яйця, цукор, сіль та 1/2 частину теплого молока. Далі додаємо пшеничне борошно, змішуємо тісто блендером, додаємо залишок молока та розтоплене вершкове масло. Смажимо млинці на розігрітій пательні з обох боків.
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Для начинки:
- 130 г ікри минтая
- 3 варених яйця
- 150 г вершкового сиру
- кріп
Збиваємо блендером яйце з вершковим сиром, додаємо ікру минтая та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішуємо та загортаємо начинку в млинці. І все готово - можна смакувати.
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