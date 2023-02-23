Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). А нещодавно чоловік зірки випустив пісню про волонтерів, через що спалахнув скандал. А цього разу Настя хотіла розповісти про свої плани, але знову натрапила на критику.
"24 лютого, у день роковин повномасштабного вторгнення в Україну, я приєднаюся до благодійного концерту", - написала артистка у публікації.
Фанати, включаючи кліпмейкера Алана Бадоєва, телеведучого Юрія Горбунова, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"А Потап про волонтерів співатиме?";
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"Тільки не співайте мовою ворога";
"Дякую вам, я вже не дочекаюся";
"Так тримати красуня чарівна, слава Україні".
Раніше повідомлялося, що Потап випустив пісню "Волонтери". Українці у соціальних мережах досить негативно відреагували на цю творчість:
"Ой… Бажаю автору слухати тільки цей звуковий виріб до кінця життя. Всім іншим людям бажаю ніколи цього не чути";
"Спасибі Потап. Я вже кілька років страждаю на депресію. Але сьогодні я почув твою нову пісню, і вона мене надихнула. Надихнула покінчити з життям";
"Дякую пану Олексію за те, що тримає рівень, як завжди після прослуховування його неймовірної творчості нудота + діарея".
Нагадаємо, сумна Каменських після скандалу з чоловіком Потапом звернулася до українців.
А ще Politeka повідомляла, що Насті Каменських на тлі скандалу дісталося через Потап.
Також Politeka писала, що Каменських потрапила під хейт українців після нового релізу чоловіка