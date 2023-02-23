На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати оригінальний бутерброд.
"Не втомлююся вам доводити, що готувати — це просто. Поєднуєте кілька простих продуктів по-новому і у вас виходить страва, яка здивує і залишить по собі емоцію. Головне, не боятися експериментувати та пробувати, котики", — пише Євген Клопотенко.
Для намазки знадобляться всього три інгредієнти:
- 200 г сиру типу фета
- 1 ст.л меду
- дрібка кмину
"От візьміть шматочок темного хліба і підсмажте його з двох сторін. Змішайте сир з 1 ст.л меду і дрібкою кмину. Все, у вас є ідеальна канапка. Зберігайте рецепт і насолоджуйтеся", — радить переможець "Мастер Шеф".
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Українці в коментарях підтримали Клопотенка, оцінили його рецепт та діляться своїми кулінарними ідеями:
"Смачно також з авокадо або яблуком 👏";
"До речі, я робила крем для солодкого рулету із крем-сиру та фети, вийшло смачно!";
"Я так творог, мед і персик літом їм частенько😁".
Раініше Клопотенко розповів, що в його ресторані в Києві немає деяких продуктів, наприклад, лимонів, чорного перцю та шоколаду, бо вони повністю відмовилися від імпортний продуктів і перейшли на українські.
Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.
Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.