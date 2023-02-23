Зірка шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко продовжує ділитися з українцями простими та смачними рецептами.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати оригінальний бутерброд.

"Не втомлююся вам доводити, що готувати — це просто. Поєднуєте кілька простих продуктів по-новому і у вас виходить страва, яка здивує і залишить по собі емоцію. Головне, не боятися експериментувати та пробувати, котики", — пише Євген Клопотенко.

Для намазки знадобляться всього три інгредієнти:

200 г сиру типу фета

1 ст.л меду

дрібка кмину

"От візьміть шматочок темного хліба і підсмажте його з двох сторін. Змішайте сир з 1 ст.л меду і дрібкою кмину. Все, у вас є ідеальна канапка. Зберігайте рецепт і насолоджуйтеся", — радить переможець "Мастер Шеф".

Українці в коментарях підтримали Клопотенка, оцінили його рецепт та діляться своїми кулінарними ідеями:

"Смачно також з авокадо або яблуком 👏";

"До речі, я робила крем для солодкого рулету із крем-сиру та фети, вийшло смачно!";

"Я так творог, мед і персик літом їм частенько😁".

Раініше Клопотенко розповів, що в його ресторані в Києві немає деяких продуктів, наприклад, лимонів, чорного перцю та шоколаду, бо вони повністю відмовилися від імпортний продуктів і перейшли на українські.

Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.