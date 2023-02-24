Українська актриса та учасниця 12-го сезону романтичного шоу 'Холостяк' Вікторія Варлей іноді спілкується з головним героєм проекту Алексом Топольським. У мережі з'явилися чутки, що Алекс зовсім не бізнесмен і брехав про це. Олії у вогонь також підливали деякі учасниці проекту, які також говорили про це.

В інтерв'ю для 24 Каналу Вікторія Варлей відповіла, чи справді у Алекса може бути бізнес у США.

Вікторія Варлей коментує, що точно не знає цієї інформації, адже "не тримала свічку", коли він відкривав бізнес. Але, на її думку, Алекс до 34 років заробив якісь кошти, за які він живе.

"Інакше він би не полетів на Балі. Щоб там жити, потрібно щонайменше 10 тисяч доларів на місяць. Думаю, він заробляє гроші, щоб забезпечувати собі життя. Він не живе десь в Африці, а живе в гарному місці, де дорого" – пояснила Вікторія Варлей.

У той же час, зірка шоу Юлія Кучеренко чула, що у Топольський не володіє власною компанією, а займається посередництвом.

Вона розповіла, що в описі сайту, який нібито належить компанії Алекса, міститься інша засновниця. Юля Кучеренко додала, що чула, що Алекс Топольський не бізнесмен, а працює в Америці ріелтором.

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