Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", показав, як готує вдома та розсмішив українців.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася жартівливим відео, де позувала біля плити.

"Коли вирішив приготувати вечерю і прочитав, що сіль "кидати на око", - написав Ектор і вдав, що посолив своє око.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"За перець я навіть боюся думати";

"ой жерсть! Екторе, добре що там не написано "посоліть яйця". Тому що я вже фантазію включила";

"ахаха, такі ж асоціації, коли читаю "бабусини" рецепти: сіль на око, перцю мисочку (?), цукру чарочку ....";

"Так коли вчиш іншу мову і думаєш як багато нелогічного) А у самих таке ж";

"А пописати на доріжку......перед виходом із дому, не пробували";

"Всім кухарям терміново ідея для ріллс :). Сіль і перець у вічі :)))";

"як завжди. Ектор вражає своїм почуттям гумору";

"Ой та прямо таки і так, це не про Ектора Хіменеса";

"МайстерШеф любителі, чорний фартух";

"А я завжди говорю! Сіль класти на око це боляче".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розсмішив жартівливим відео про прихід весни

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" переосмислив рецепт вафельного торта, додавши нові інгредієнти.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, що з ним сталося у Києві