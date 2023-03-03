Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася жартівливим відео, де позувала біля плити.
"Коли вирішив приготувати вечерю і прочитав, що сіль "кидати на око", - написав Ектор і вдав, що посолив своє око.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"За перець я навіть боюся думати";
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"ой жерсть! Екторе, добре що там не написано "посоліть яйця". Тому що я вже фантазію включила";
"ахаха, такі ж асоціації, коли читаю "бабусини" рецепти: сіль на око, перцю мисочку (?), цукру чарочку ....";
"Так коли вчиш іншу мову і думаєш як багато нелогічного) А у самих таке ж";
"А пописати на доріжку......перед виходом із дому, не пробували";
"Всім кухарям терміново ідея для ріллс :). Сіль і перець у вічі :)))";
"як завжди. Ектор вражає своїм почуттям гумору";
"Ой та прямо таки і так, це не про Ектора Хіменеса";
"МайстерШеф любителі, чорний фартух";
"А я завжди говорю! Сіль класти на око це боляче".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розсмішив жартівливим відео про прихід весни
А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" переосмислив рецепт вафельного торта, додавши нові інгредієнти.
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