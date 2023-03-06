Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк – відомий український музикант та лідер гурту "Бумбокс". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення Хливнюк вирушив на фронт, де останнім часом був оператором бойового дрону. А тепер Андрій вирушив із гуртом "Бумбокс" по Північній Америці. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де після концерту у Лос-Анджелесі поділився новим фото у своєму блозі. Зірка не підписав фото, де позував посеред вулиці у військових штанах.
Фанати поставили понад 9 тисяч лайків та написали коментарі:
"Дякую за концерт учора в СФ. як ми чекали на вас – ще до війни… але тепер все інакше, емоційніше, і ридали в натовпі, і обіймалися, і співали всі разом…";
"Андрій та невидимий хардкор бенд";
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"Це може бути новий кавер";
"Черепашка ніндзя";
"Я людина проста: бачу фото пана Андрія - лаю, не дивлячись".
А на сторінці гурту було опубліковано подяку за концерт у Лос-Анджелесі. Група стояла на сцені, а ззаду можна побачити величезну залу людей, які прийшли на захід.
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