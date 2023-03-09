Нещодавно Полякова разом із Ганною Трінчер та Олексієм Завгороднім представила нову композицію, яка викликала чимало галасу. Після цього артистка врешті-решт переставила в Інстаграм частину кліпу, який раніше зірки не публікували, а символічно підготували його вихід до восьмого березня.

"Любі мої! Щоб показати нашу силу та підтримати нашу віру, ми з Анною та Олексієм створили кліп для треку «Путь до Перемоги».

Дивіться та надихайтеся незламністю нашого народу! А також приєднуйтесь до благодійної акції «Шлях до Перемоги», де ми разом з Авророю та UNITED 24 збираємо кошти на дрони для ЗСУ!» – поділилася Ольга.

У мережі думки розділилися:

Олю люблю! Трінчер терпіти не можу 🤦🏼‍♀️ тому не слухатиму; Навіщо Вам, Олю, ця вискочка була потрібна... Переграє дівчинка. Рано їй ще з Вами поряд стояти; Олю, не потрібно Вам робити колаборації з Трінчером, а ще й на такій темі;

Оля - "голос" у цій пісні, Аня - спотворюється, переграла сама себе; біля Олі ще рано... Зорово Позитив і Оля, навіть по костюмах».

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