Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який прославився завдяки шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Але після проекту парі не вдалося побудувати стосунки, проте Олександр став досить успішним блогером. А після повномасштабного вторгнення зірка виїхала до США, де перебуває і зараз. Не забуває Олександр і про Інстаграм, де цього разу записав поздоровлення для українок.

"Сьогодні свято у тигриць, вовчиць і пантер. Якщо замислитись, ви Джавеліни, ви наші Хаймарси. Такі ракети - просто гармати. Та ви і є наша мрія - ви просто... Насправді я не знаю, з якої ви планети, але дякую вам, що ви на нашій", - почав привітання Еллерт.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую, нарешті, дівчата почули те, що завжди хотіли почути, хоча, що ми завжди маємо рацію ми і так це знали";

"Клас! Дякую. Скинула чоловіку, дала завдання вивчити напам'ять, а ввечері перевірю";

"Саша, дякую за таке вітання для нас - жінок і про жінок. Усміхнулася, ще раз подивилася в дзеркало. Справді - красуня. Таким незвичайним, красивим вітанням можеш вітати тільки ти. Дуже приємно".

Нагадаємо, Еллерт із "Холостячки" напередодні 8 березня висловився про українських жінок

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" звернувся до українців із незвичайним посланням.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт похвалився красунею-дочкою



