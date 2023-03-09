Після безсонної ночі та ракетної атаки українці відзначають 209 років від дня народження поета та художника Тараса Шевченка. Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч вирушив до знаменитого пам'ятника поета у Бородянці Київської області – він вистояв незважаючи на постійні авіаудари росії. Кадрами знаменитість поділився в Інстаграм.

Він зазначив, що саме цим відео йому хотілося б нагадати про те, що ми боремося не лише за нашу землю.

"Я хочу нагадати цим відео, яке я зняв у Бородянці, що ми боремося не лише за землю. Вони хотіли відібрати у нас мову, культуру, історію, наші традиції та нашу спадщину. Все те, що по праву належить нам", – наголосив Анатолій Анатоліч.

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Ведучий додав, що навіть у цьому відео українці знову бачать справжню особу росіян, які прийшли на нашу землю: розбомблені будинки, знищені магазини та пошкоджені пам'ятники. Головна мета росіян – знищувати та підкорювати, але вже й так ясно, що з українцями цього ніколи не вийде. Він зазначив, що Шевченко навчив своїми віршами – боротися.

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!", – Анатолій Анатоліч процетировал Тараса Шевченко.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.