Анатолій Анатоліч зазначив, що одним відео, йому хотілося б нагадати про те, що ми боремося не лише за нашу землю.

Після безсонної ночі та ракетної атаки українці відзначають 209 років від дня народження поета та художника Тараса Шевченка. Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч вирушив до знаменитого пам'ятника поета у Бородянці Київської області – він вистояв незважаючи на постійні авіаудари росії. Кадрами знаменитість поділився в Інстаграм.

Він зазначив, що саме цим відео йому хотілося б нагадати про те, що ми боремося не лише за нашу землю.

"Я хочу нагадати цим відео, яке я зняв у Бородянці, що ми боремося не лише за землю. Вони хотіли відібрати у нас мову, культуру, історію, наші традиції та нашу спадщину. Все те, що по праву належить нам", – наголосив Анатолій Анатоліч.

Ведучий додав, що навіть у цьому відео українці знову бачать справжню особу росіян, які прийшли на нашу землю: розбомблені будинки, знищені магазини та пошкоджені пам'ятники. Головна мета росіян – знищувати та підкорювати, але вже й так ясно, що з українцями цього ніколи не вийде. Він зазначив, що Шевченко навчив своїми віршами – боротися.

"Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!", – Анатолій Анатоліч процетировал Тараса Шевченко.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.