Єдина внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка є нареченою бізнесмена Дениса Жданова, навчається та працює моделлю в Америці, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала у сторіс кадри зі своєї подорожі до італійського Мілана.

Так, спочатку Соня показала фотографії відомих пам'яток та цікавих деталей архітектури, які побачила у Мілані. А потім виклала відео, на якому показала свою прогулянку вулицями цього гарного сонячного міста.

Як видно, перед камерою Євдокименко з'явилася у стильному аутфіті – на ній світлий джинсовий комбінезон із ґудзиками та цікава сіра куртка оверсайз із яскравою помаранчевою підкладкою. Її волосся зібране в акуратний хвостик, а на обличчі легкий макіяж. Вій образ дівчина доповнила модними аксесуарами.

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