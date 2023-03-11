Продюсерка Ірина Горова показала, як провела час із дочкою та сином від Потапа у Будапешті.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була одружена з Олексієм Потапенком (Потапом). Але в 14-му році пара розлучилася, а через кілька років стало відомо, що Олексій одружився з Настю Каменських. У Горової є двоє дітей - Наташа, яка була від стосунків до Потапа, а також Андрій, спільний син Ірини та Олексія. При цьому колишнє подружжя продовжувало спілкуватися після розлучення та займалося спільним бізнесом. А минулого року Горова розповіла про завершення співпраці з Потапом.

Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Горова показала, як провела час із дітьми у Будапешті.

"Сімейний момент", – написала Ірина.

Фанати, включаючи дочку Горової та дружину Дмитра Монатика, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Боже, які фотографії, неможливо";

"Острів Маргіт Будапешт";

"І не скажеш що мама з дітьми, молодець, добрих дітей виростила".

А до цього Ірина привітала українок із 8 березня.

"Вільні та рівні. З нашим днем, дівчата. Завдяки всім жінкам світу всіх поколінь та часів за те, що боролися за наші права та можливості", - написала Ірина.

Нагадаємо, Горова показала сина, що підріс, від екс-чоловіка.

А ще Politeka писала, що падчерка Потапа поділилася трепетними кадрами з красунею-матір'ю.

Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова у стильному образі поділилася секретом, як справлятися з емоціями.



