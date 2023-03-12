Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саша похвалилася, що її мрія стала реальністю через 6 років і зарах вона навчається в акторській школі в США.

"Ще в 20 років я дізналася про одну школу акторського мистецтва і поставила собі за мету туди потрапити. Це всесвітня школа, де можна стати сценаристом, режисером, актором. Я подавала документи, але двічі отримала відмову у візі. Всі, хто хоч колись отримували відмову по візі, ви розумієте про що я 🫤 Це була просто трагедія. І тоді моє бажання стало ще сильнішим. Мрія стала реальністю незважаючи на те, що це зайняло цілих 6 років. Щоб навчатися в цій школі у вас має бути дуже високий рівень англійської", — пише Олександра Мудра.

Коли зірка "Холостяка" летіла в Америку, то точно знала, що відразу піде подавати документи до цієї академії.

"І мене прийняли 🫶🏼Я пам’ятаю цей момент. На пошту приходить лист «ми вас запрошуємо». Для мене це так багато значить! Я шалено кайфую від того, що я почуваюся на 100% на своєму місці. Ми займаємося щодня, тобто п'ять разів на тиждень. Вчора, наприклад, ми займалися з 9 ранку до 7 вечора. І для мене ця школа класний привід поповнити свій словниковий запас, розвити свою інтонацію, міміку. А ще, локація де ми навчаємося — вікна виходять на Статую Свободи 🗽 Кожного дня, коли я бачу її — для мене це символ, що я все роблю вірно. Пишу це і сльози навертаються 🥹", — розповіла Саша.

Олександра Мудра додала, що після "Холостяка" скучила за знімальним процесом. Їй дуже хочеться знятися в кіно або в серіалі, а головна мрія — це власний проєкт про подорожі або ток-шоу.

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