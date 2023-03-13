Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде влаштувала ефектні танці, але не все пішло гладко.

Як пише Politeka.net , Мішель Андраде - відома українська співачка, яка раніше співпрацювала з Потапом, а також веде тревел-шоу "Орел і Решка". Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу зірка опублікувала кадри, де танцювала на тлі вивіски NASA.

"Люблю танцювати. Я сьогодні отримала задоволення. Просто ай", - написала Андраде в публікації.

"А тут щось пішло не так", - продовжила зірка на другому сторісі, де не всі рухи в неї вийшли.

Варто зазначити, що зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Мішель опинилася в Португалії, де відбувалися зйомки, і одразу вийшла на мітинг на підтримку України та збирала гроші на допомогу ЗСУ. І до роковин артистка вирішила поділитися своїми відчуттями у публікації.

"Рік боротьби. Рік болю. Рік єднання. Важко було підібрати слова, зібрати думки в купу. Але сьогодні хочеться віддячити нашим захисникам і захисникам. За нас, наші життя та Україну! Ми стоїмо. Ми сильні. до вдячності військовим, ветеранам та ветеранкам - прикладіть руку до серця при зустрічі з ними", - написано було в публікації.

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