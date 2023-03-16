Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала чарівне відео зі своїми дітьми, яким зворушила українців.

Як видно, у короткому ролику вагітна Світлана просто зняла милі пустощі своїх старших дітей. Вони стрибають на дивані, дуріють, обіймаються і веселяться. При цьому можна помітити, що вони одягнені в схожі затишні костюми з вушками на капюшонах, що додає їхньому виду ще більшої зворушливості.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Ми готові боротися за них, я знаю точно". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Такі милі! Нехай ростуть здоровенькі! Миру!".

"Як же я вас люблю. Такі чарівні! Ви з Льошкою створюєте чудових діточок".

"Які милі зайчики".

"Які солодкі зайчики".

"Наймиліші зайчики".

"Солоденькі!".

"Такі милі".

"Які добрі".

"Які чудові зайченята".

"Прекрасні діти".

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