Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів із нової фотосесії у спокусливому образі.
Як видно, на нових знімках Анну знято на білому тлі з незвичайною лавою, на якій розмістилася. Перед камерою артистка з'явилася у чорній шкіряній спідниці з підтяжками та ботфортами на шпильках, також на ній біла сорочка та чорна мережива білизна, яку вона безсоромно засвітила. Волосся дівчини заплетені у високу косу, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди на об'єктив.
У підписі до публікації Трінчер написала: "Кожного разу замислююсь, на яку тему написати пост, але в голові стільки думок, що кожного разу обираю залишити смайл чи безглуздий емодзі… Може ви допоможете! Чекаю вас на своїх сольних концертах: 1 квітня- Львів, 2 квітня- Тернопіль".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки:
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"Аня, ти, як завжди, чарівна і прекрасна".
"Красуня".
"Аня, фото бомба".
"Бомба, просто вогонь".
"Яка красуня".
"Чарівна".
"Як завжди, чарівна".
"Шикарна".
"Вишукана красуня".
"Яка гарно!".
"Дуже хороша".
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