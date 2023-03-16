Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні знімки та відео, на яких постала у новому образі.

Як видно, на нових кадрах Віра відображена в робочій обстановці, мабуть, це в закулісних зйомках програми "ЖВЛ". Перед камерою зірка з'явилася в закритій сіро-блакитній блузці з дрібним візерунком квітів і об'ємними рукавами. Волосся артистки елегантно покладене, а на її обличчі незвичайний макіяж з перламутровими тінями, чорною підводкою та об'ємними віями. За словами Віри, вони із візажистами вирішили повторити макіяж голлівудської актриси Кейт Хадсон.

У підписі до публікації Кекелія написала: "Продовжуємо записувати нові програми @zhvl_official. Наш формат трішки змінився, червоної доріжки вже немає, не до доріжок зараз, але про красу не забуваємо. MUA @dobronosova_mua сьогодні спробували зробити мейк, як у акторки Кейт Хадсон з цьогорічного Оскара".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обсипати зірку лайками та коментарями:

"Мені дуже подобається! Красива".

"Нереальна!".

"Красуня яка".

"А мені схожа на Кейт Уінслет".

"Уяви себе актрисою у фільмі Кіберпанк".

"Неймовірна краса".

"Прикольний макіяж".

"Красуня".

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