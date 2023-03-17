Протестувальники підпалили барикади та будівельні риштування, спалахнули автомобілі, припарковані на вулиці.

Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, зав'язалися сутички, пише Politeka.net.

Причиною бунту став той факт, що французький уряд без голосування підвищив пенсійний вік із 62 до 64 років.

Протестувальники вимагають, щоб прем’єр-міністр пішла у відставку.

Акції відбулися також в інших містах Франції.

В результаті було затримано понад 200 осіб.

"Ми не можемо ризикувати компромісом, досягнутим між парламентськими комітетами. Ми не можемо грати майбутнім пенсійної системи, реформа необхідна", - сказала раніше прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн, оголошуючи про ухвалення законопроекту про зміни у пенсійній системі в обхід голосування у парламенті.

За словами Борна, відповідно до статті 49.3 конституції, її уряд бере на себе відповідальність за весь законопроект, який збільшить пенсійний вік з 62 до 64 років.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою та невиправдано жорсткою та закликають провести референдум на цю тему. За даними опитувань, проти змін, запропонованих урядом, виступають дві третини французів.

Серед іншого, пенсійна реформа передбачає збільшення до 43 років мінімального терміну, протягом якого необхідно робити внески, щоб отримувати пенсійні виплати в повному обсязі.

Retraites: Élisabeth Borne annonce l'utilisation du 49.3 pic.twitter.com/Q6ylcucND9 — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2023

"Боягузливий і брехливий уряд", "Безлади триватимуть", "Прем'єр мені гидка!", "Настав час розпуску цього парламенту!", - коментують французи реформу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про акцію протесту в центрі Києва.

Крім того, Politeka.net писала про масштабні протести у Грузії.

Також повідомлялося про пожежу в готелі, де жили українські біженці.