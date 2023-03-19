Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася у сторис кадрами із перших танцювальних змагань 7-річної доньки.

На кадрах можна побачити маленьку Валерію, яку прикрасили для змагань – у неї високо й туго зачесане в гульку волосся та легкий макіяж на обличчі. Підтримати доньку прийшла не лише мама-хореограф, яка була також у журі, а й тато Іван Хом'ячук. В одній зі сторіс Валерія сидить на руках у батька і намагається впоратися із хвилюванням перед змаганнями.

"Наші перші змагання", - підписала одну зі сторіс Гвоздьова.

Варто зазначити, що в соцмережі Ілона показала весь процес – від початку підготовки до виступу маленької доньки та кінець змагань. Схоже, дівчинка здобула важливий досвід на цьому заході, а поряд увесь час були люблячі батьки.

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