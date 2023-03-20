Євген Клопотенко зазначив, що соус деміглас – один із головних соусів французької кухні.

Соус деміглас – це не тільки смачний продукт, він також має певну користь за рахунок натуральних інгредієнтів, що входять до складу. Незважаючи на тривалу термічну обробку продуктів, багато корисних речовин зберігаються.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МайстерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт цього французького соусу.

Євген Клопотенко зазначив, що соус деміглас – один із головних соусів французької кухні. Його пікантний, густий смак, який чудово поєднується з будь-яким м'ясом, не міг не закохати в себе весь світ.

Інгредієнти:

700 г яловичих кісток

200 г моркви

200 г цибулі

50 г кореня селери

50 г томатної пасти

100 мл червоного вина

5 зубчиків часнику

1,2 л води

1. Викладіть яловичих кісток на лист, застелений пергаментом. Увімкніть духовку на 200 градусів, поставте в неї лист з кістками. Запікайте одну годину.

2. Після часу покладіть на деко крупно порізані овочі і запікайте протягом ще 30 хвилин.

3. Запечені кістки та овочі викладіть у каструлю, додайте 50 г томатної пасти, додайте часник, влийте води.

4. Влийте у каструлю червоне сухе вино. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні протягом 6 годин. За потреби помішуйте.

5. Процідіть соус через сито і подавайте до будь-якої м'ясної страви.

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