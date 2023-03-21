Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього пара розлучилася і Санта вийшла заміж за підприємця Володимира Самсоненка, але стосунки швидко скінчилися. А з 2015 року Дімопулос одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, від якого народила доньку Соню.
Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанів.
"Чи правда пишуть, що ваш колишній чоловік поганий?", - запитав фанат.
"Ви ж розумієте, що я не відповідатиму на це питання) Хоча у мене є багато чого сказати))) Коли є діти, то це важко і боляче. Дуже хочу захистити свою дитину в першу чергу. Слава Богу, вона вже доросла і Багато чого розуміє і аналізує. Дуже не хочеться взагалі хоч якось асоціюватися з деякими людьми і щось коментувати публічно - це бруднитись про бруд і робити неприємно своїй дитині", - написала розгорнуто Санта.
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Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос розповіла, чи навчає дітей українською мовою
Також Politeka повідомляла, що Дімопулос розкривалася про повернення в Україну після 24 лютого.
А ще Politeka писала, що Дімопулос із "Танців із зірками" показала дочку, що підросла, від чоловіка-бізнесмена