Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього пара розлучилася і Санта вийшла заміж за підприємця Володимира Самсоненка, але стосунки швидко скінчилися. А з 2015 року Дімопулос одружена з бізнесменом Ігорем Кучеренком, від якого народила доньку Соню.

Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанів.

"Чи правда пишуть, що ваш колишній чоловік поганий?", - запитав фанат.

"Ви ж розумієте, що я не відповідатиму на це питання) Хоча у мене є багато чого сказати))) Коли є діти, то це важко і боляче. Дуже хочу захистити свою дитину в першу чергу. Слава Богу, вона вже доросла і Багато чого розуміє і аналізує. Дуже не хочеться взагалі хоч якось асоціюватися з деякими людьми і щось коментувати публічно - це бруднитись про бруд і робити неприємно своїй дитині", - написала розгорнуто Санта.

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