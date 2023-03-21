Зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, у 2021 році вийшла заміж за бізнесмена казахського походження на ім'я Алмаз і вже кілька років разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук розповіла, як змінилося її життя за останній рік.

"За попередній рік ми всі змінилися. Змінилися думки, погляди, ставлення до життя. Змінилося й розуміння слова «щастя». Я навчилася не відкладати життя на завтра — якщо хочу щось зробити, намагаюся робити одразу: обійняти бабусю і маму, сказати те, що хочу сказати, подзвонити до родичів. Ніхто не знає, що буде з нами завтра. Почала більше цінувати все і всіх, кого маю, радіти і дякувати Богу, що мої рідні та близькі живі і здорові. Сприймати це як подарунок життя, а не норму", — пише ведуча.

Іванна додала, що особливо цінними для неї стали моменти вдома, коли вона декілька разів ненадовго приїздила до України.

"У мене змінилося ставлення, мабуть, до всього. На питання, що для мене щастя, я ніколи не відповідала, що це якісь матеріальні, коштовні речі чи комфорт. А зараз я ще більше в цьому впевнилася. Що нічого не зробить тебе щасливим, окрім рідних людей, дому та можливості просто жити своє мирне і незалежне життя🙏🏽", — наголосила Онуфрійчук.

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