Як пише Politeka.net , Віра Кекелія - ​​відома українська співачка, яка є однією з чотирьох солісток "Жіночого кварталу". Зірка одружена з колегою Романом Дудою, від якого народила двох дітей. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення була спочатку на батьківщині чоловіка, але після пологів наважилася повернутися до України, про що повідомила у жовтні.

Не забуває Кекелія і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Віра поділилася фотографією з прогулянки, де була з дітьми та чоловіком.

"День без тривог та прильотів! Таким має бути кожен день кожного українця", - написала Кекелія у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"І такими назавжди";

"Гірко молодим, тричі слава, дуже класна пара, приємно дивитися".

До цього Віра поділилася фотосетом, який зробила її колега - Марта Адамчук. Зірка позувала на знімках разом із новонародженою дитиною.

"Дівчата, привіт. Багато хто з вас мені написав, що в новій пісні чи мала право ти ми порушили дуже важливу і складну тему. "Чи мала ти право так вести, коли навколо темрява", - написала під фотографіями Віра.

Нагадаємо, Кекелія з "Жіночого кварталу" розповіла про незвичайний захід під час війни

Також Politeka повідомляла, що Кекелія з "Жіночого кварталу" показала, як виглядає підготовка до ефіру на телебаченні.

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