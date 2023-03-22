Про ідеальну зачіску мріє кожна жінка, але багато хто навіть не здогадується про деякі секрети.

Так, ідеальна зачіска залежить від того, коли і як було вимите волосся, чи використовувались маски та олії для волосся, пише Politeka.net.

Так, майстер Тетяна звертає увагу на тому, що волосся має бути чистим.

«Волосся миємо ввечері, якщо у вас зачіска рано вранці. Або ви можете вимити голову того ж дня, але мінімум за три години до укладання. Миємо голову двічі з шампунем і наносимо бальзам від середини волосся до кінчиків. Змиваємо бальзам і сушимо волосся насухо! З мокрою головою спати не лягаємо, тому що залишаться заломи на волоссі», - пише Тетяна у своєму Інстаграм.

Ще один секрет ідеальної зачіски полягає у тому, що потрібно відмовитись від масок і олій.

«Лікування, відновлення волосся краще зробити за тиждень, а не за день до зачіски. Не варто використовувати за день до зачіски: маски та олії для волосся, оскільки вони обтяжують волосся і деякі зачіски будуть гірше триматися через це», - пояснює майстер.

Крім того, слід відмовитись від випрамляча.

«Не витягаємо волосся на випрямляч! Особливо власницям кучерявого волосся. Краще витягнути на брашинг/гребінець», - каже Тетяна.

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