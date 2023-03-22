Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після початку повномасштабного вторгнення виступила з антивоєнною позицією, а потім приїхала до рідної Ірпені, яка пережила окупацію. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де цього разу розповіла про тяжку ніч, яку пережила в Україні.
"Сьогодні була ще одна тривожна ніч. Не спала і спускалася в укриття до раннього ранку. Я приношу свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок нічного прильоту гуртожитком у Ржищеві, де жили мирні люди", - написала Лобода в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Чому артисти, які позиціонують себе як українські, говорять та пишуть російською мовою окупанта та росіян";
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"Молимося, щоб цей кошмар закінчився і запанував світ";
"Дякую Вам за підтримку. Дуже приємно, що ви поруч із нами";
"Жахливо.. Світлано, будь ласка, бережіть себе";
"Ви молодець, який підтримує Батьківщину, дякую Вам";
"сподіваємося, скоро буде все добре";
"Це жахливо .... бережіть себе, прошу";
"Люди не воюйте миру і добра вам";
"А нам по телевізору кажуть, що тільки військові об'єкти атакують і мирні жителі не страждають. Який жах твориться".
Нагадаємо, Лобода зацікавила новим альбомом, зробленим в Україні.
А ще Politeka писала, що у мережі накинулися на Лободу за сімейне фото з мамою та доньками
Також Politeka повідомляла, що кум Лободи Анатолій Анатолич висловився про її позицію щодо України