Співачка Світлана Лобода розповіла про тяжку ніч, яку пережила під час обстрілів в Україні, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після початку повномасштабного вторгнення виступила з антивоєнною позицією, а потім приїхала до рідної Ірпені, яка пережила окупацію. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де цього разу розповіла про тяжку ніч, яку пережила в Україні.

"Сьогодні була ще одна тривожна ніч. Не спала і спускалася в укриття до раннього ранку. Я приношу свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок нічного прильоту гуртожитком у Ржищеві, де жили мирні люди", - написала Лобода в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чому артисти, які позиціонують себе як українські, говорять та пишуть російською мовою окупанта та росіян";

"Молимося, щоб цей кошмар закінчився і запанував світ";

"Дякую Вам за підтримку. Дуже приємно, що ви поруч із нами";

"Жахливо.. Світлано, будь ласка, бережіть себе";

"Ви молодець, який підтримує Батьківщину, дякую Вам";

"сподіваємося, скоро буде все добре";

"Це жахливо .... бережіть себе, прошу";

"Люди не воюйте миру і добра вам";

"А нам по телевізору кажуть, що тільки військові об'єкти атакують і мирні жителі не страждають. Який жах твориться".

Нагадаємо, Лобода зацікавила новим альбомом, зробленим в Україні.

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