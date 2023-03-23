Українська танцівниця Ілона Гвоздьова зазначила, що світ не має забути, але також українцям треба щось робити.

22 березня окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. 2 з 6 ракет, випущених містом, потрапили в дев'ятиповерхівку. Внаслідок атаки 32 постраждалих. Українська танцівниця Ілона Гвоздьова переможниця "Танців зі зірками" емоційно відреагувала на це та написала посаду в Інстаграм.

Удари завдавалися з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Пролунало понад 8 вибухів у першій половині дня містом Запоріжжя.

Ілона Гвоздьова зазначила, що світ не має забути про те, що в Україні відбувається війна, а росія вбиває українців.

"Знову житловий будинок, знову діти та невинні люди. Скільки ще відбуватиметься в нашій країні, Господи зупиніть це! Усі країни світу повинні бачити, як рішителі знищують нашу націю. Невже немає сили та влади на планеті Земля, яка б зупинила цей жах! ", - розповіла переможниця "Танців із зірками".

У зв'язку з цим Ілона Гвоздьова звернулася до українців, у яких є знайомі та друзі за кордоном.

"Я благаю вас, усі, хто поїхав за кордон, не мовчите, поширюйте інформацію, збирайте людей на площах, говоріть про війну в Україні. Кожен має бачити і чути нас українців", - доповнила танцівниця.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.