22 березня окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. 2 з 6 ракет, випущених містом, потрапили в дев'ятиповерхівку. Внаслідок атаки 32 постраждалих. Українська танцівниця Ілона Гвоздьова переможниця "Танців зі зірками" емоційно відреагувала на це та написала посаду в Інстаграм.
Удари завдавалися з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Пролунало понад 8 вибухів у першій половині дня містом Запоріжжя.
Ілона Гвоздьова зазначила, що світ не має забути про те, що в Україні відбувається війна, а росія вбиває українців.
"Знову житловий будинок, знову діти та невинні люди. Скільки ще відбуватиметься в нашій країні, Господи зупиніть це! Усі країни світу повинні бачити, як рішителі знищують нашу націю. Невже немає сили та влади на планеті Земля, яка б зупинила цей жах! ", - розповіла переможниця "Танців із зірками".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Квартири у вогні: росіяни вдарили по житловим будинкам в Запоріжжі, страшні кадри
Другий Бахмут: військовий експерт розкрив плани російської армії на ще одному напрямі фронту
Без заяви можна втратити пенсію: кому з українців потрібно терміново звернутись до Пенсійного фонду
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
У зв'язку з цим Ілона Гвоздьова звернулася до українців, у яких є знайомі та друзі за кордоном.
"Я благаю вас, усі, хто поїхав за кордон, не мовчите, поширюйте інформацію, збирайте людей на площах, говоріть про війну в Україні. Кожен має бачити і чути нас українців", - доповнила танцівниця.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.
Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.