Дружина українського телеведучого Христина Решетник згадала період, коли вона носила своїх дітей, а також розповіла, чи ще хоче дітей.

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника вирішила відповісти на запитання підписників та поділилася особистими історіями. Питань у користувачів мережі накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін її життя. Христина Решетник відповіла на кілька з них у своїх Інстаграм-Сторіз.

Христина Решетник згадала період, коли вона носила своїх дітей. Як виявилося, їй було легко виносити кожного сина. Але все ж таки важкий етап також був - він трапився під час останніх днів всіх трьох вагітностей.

"Все тягне і складно пересуватися, і дихати важко, адже хтось постійно б'є ніжкою в ребро", - сказала дружина телеведучого Григорія Решетника.

При цьому вона додала, що кожна вагітність для неї стала найкращим часом у житті. Відчувати, як усередині розвивається нове життя і рухається дитина, найкрутіше, що Христина відчувала у житті.

Також Христина Решетник розкрила, що не проти знову завагітніти. Але цього разу їй дуже хочеться народити дівчинку - адже вона вже має трьох синів.

"Хочеться, розбавити моє чоловіче царство принцесою. Сукні, кіски. Часто уявляю, як класно народити собі подружку. Але як Бог дасть", - додала вона.

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

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