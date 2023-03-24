Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка брала участь на Євробаченні. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та з 14-го року займається волонтерством. Не забуває Приходько і про ТікТок, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Анастасія поділилася відео, розкритикувавши нову військову пісню, яка з'явилася в українському Інтернеті.

"Дика дичка з голови не виходить піксельна спідничка!

Я так розумію, почалася в Україні нова музична хвиля, хто буде гірший… Я думала після Гопака, Мама я волонтерила, Ванька встанька, Повітряна тривога дно вже пробите, а ні…. Вони планомірно хочуть пробити ядро ​​землі.

А я перепрошую, а наші хлопці, що слухатимуть після перемоги? Що слухати та розділяти біль? Це млинець? Та зупиніть ви цю фігню якось!!!!", - написала Приходько і дала посилання на нову пісню, яка їй не сподобалася.

Фанати поставили лайки та написали коментарі під публікацією Анастасії:

"Я так розумію, у музиці ми ще почуємо і побачимо багато лайна...";

"Фігня незупинна".

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