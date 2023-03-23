Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - відомий український телеведучий, який одружений з Катою Осадчою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно висвітлює події у своїх блогах. Не забуває Юрій і про ТікТок, де цього разу показав, що якусь скріпку вкрали росіяни, поділившись показовим відео.

"Може, ви подумали, що балалайку придумали росіяни? Ви глибоко помиляєтеся, вони її вкрали у тюркських народів. Коли Москва була улусом Золотої Орди, був дуже популярним музичний інструмент домбру. Самим його виробляти виявилося дуже складно, тому росіяни що зробили? Спростили, таким чином з'явилася балалайка. А взагалі слово балала - це з татарської мови означає молодий співак. Тому це спрощена, обрізана версія домбри. Все, що придумали росіяни самі, це є млинці з лопати. відео.

Фанати поставили понад сотню лайків та написали коментарі:

"Юро, вітаю. Усього кращого";

"Вони вміють лише красти та жити війнами".

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