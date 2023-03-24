Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який відомий своїми ролями в серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актор показав кадр із серіалу та розповів приємні новини.

Як видно, на фотографії Тарас зображений в образі нареченого, а поряд з ним стоїть кіношна наречена у гарній білій сукні. Це кадр із серіалу "Спіймати Кайдаша". Як виявилось, цей український серіал побачать глядачі з усього світу на стримінговій платформі Netflix.

Все це новини Цимбалюк розповів у підписі до публікації: "Кайдаші" на NETFLIX! Це чудова новина! Виходить, наш серіал вирушає у нову подорож : знайомити українське кіно з усім світом! Це ще один шанс бути оціненими, але тепер на одній з найпопулярніших світових стрімінгових платформ! Отож, 29го березня серіал "Спіймати Кайдаша" зʼявиться на @netflix! Обіцяєте ще раз передивитись улюблений серіал на новому ресурсі і підвищити йому там рейтинг?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію актора:

"Заслуговує на всі 100%".

"Вперше подивилася кілька днів тому "Кайдашев", і вважаю його найкращим вітчизняним серіалом. Тільки українець зрозуміє цей гумор, ці приколи, це складне життя на селі".

"Так, хоча вже всі серії на згадку знаю".

"Я його вже 3 рази переглянула! Весь світ дивитиметься і милуватиметься на наших акторів та їхню гру".

"Кайдашев" повинен побачити весь світ".

"А буде породження серіалу?".

"Ну ок, подивлюся вчетверте ще на Netflix. Яка ви з Тонею хороша пара".

"Не втомлююся дивитися Кайдашев. Обов'язково має бути продовження!"

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