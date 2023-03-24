Українська фітнес-тренер Марина Боржемська, яка була тренером "Зважені та щасливі", показала кадри тренування Лесі Нікітюк, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер, яка була тренером на проекті "Зважені та щасливі". Зірка не лише ділиться лайфхаками у своєму блозі, але й зайнята тренуванням українських зірок, серед яких знайшлося місце і для Лесі Нікітюк. А цього разу Марина Боржемська опублікувала відео тренування телеведучої у своєму сторісі. На ній Леся була у спортивному міні та робила вправи.

"Узелкова Марина, все правильно?", - спросила Никитюк.

"Так, моя спортивна красуня", - написала Марина у своїй публікації.

А раніше Боржемська я вирішила розповісти ефективні вправи для сідниць. Зірка поділилася великою публікацією у своєму блозі, розповівши всі тонкощі занять.

"Ефективні вправи для сідниць вдома. Зовсім скоро довгоочікувана тепла весна, а за нею і літо. Тому для тих, хто ще в роздумах, коли ж розпочати роботу над своїм тілом, у мене є відповідь: прямо зараз! Сьогодні поговоримо про те, як ефективно підкачати попу вдома, якщо немає можливості йти до тренажерної зали", - розпочала свою розповідь Марина.

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