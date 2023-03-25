Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома американська модель українського походження, яка є онукою легендарної української співачки Софії Ротару. Зірка вже давно живе у США, де навчається та робить кар'єру моделі. У Соні вже є і наречений-мільйонер, який зробив свій статки в IT і потрапляв у список Форбс.
Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише фотографуванням, а й особистими кадрами. На цей раз Соня поділилася кадрами з Флоренції, Італія, де влаштувала чергову зйомку.
"Просто у дівчинки ростуть крила", - написала Соня у публікації.
Фанати поставили лайки, включаючи Софію Ротару, та написали коментарі:
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Загроза оперативного оточення: яка ситуація склалася у ЗСУ та окупантів під Бахмутом
"Нехай земля буде пухом": загинув знаменитий танцюрист і чемпіон України
Масштабна атака дронів, є влучання: відомо про наслідки і як працюватиме транспорт
Ще одна країна готується до протистояння з рф: "Відкрили перший постійний гарнізон"
"Така класна Софія. Твій стиль вогонь";
"Крила чудові!";
"Боже, яка вона красива";
"Ти дуже красива".
А до цього Соня розповіла про смерть своєї бабусі за маминою лінією.
"Наша прекрасна бабуся упокоїлася в небесному світі. Мій кумир, близнюк і найбільша підтримка. Її енергія була неперевершеною, і я завжди вдячна за наш зв'язок. Вона подавала приклад і навчила мене тому, як виглядає і відчувається справжня чесність, грація, сила та кохання", - поділилася Соня.
Нагадаємо, онука Софії Ротару похвалилася своєю майстерністю на рингу: кадри
Також Politeka писала, що онука Софії Ротару показала, як розважається у Мілані
А ще Politeka повідомляла, що Внучка Ротару несподівано опинилася в Італії, здивувавши легендарну бабусю