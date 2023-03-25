Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як проводить час у Флоренції, вразивши навіть легендарну бабусю.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома американська модель українського походження, яка є онукою легендарної української співачки Софії Ротару. Зірка вже давно живе у США, де навчається та робить кар'єру моделі. У Соні вже є і наречений-мільйонер, який зробив свій статки в IT і потрапляв у список Форбс.

Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише фотографуванням, а й особистими кадрами. На цей раз Соня поділилася кадрами з Флоренції, Італія, де влаштувала чергову зйомку.

"Просто у дівчинки ростуть крила", - написала Соня у публікації.

Фанати поставили лайки, включаючи Софію Ротару, та написали коментарі:

"Така класна Софія. Твій стиль вогонь";

"Крила чудові!";

"Боже, яка вона красива";

"Ти дуже красива".

А до цього Соня розповіла про смерть своєї бабусі за маминою лінією.

"Наша прекрасна бабуся упокоїлася в небесному світі. Мій кумир, близнюк і найбільша підтримка. Її енергія була неперевершеною, і я завжди вдячна за наш зв'язок. Вона подавала приклад і навчила мене тому, як виглядає і відчувається справжня чесність, грація, сила та кохання", - поділилася Соня.

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