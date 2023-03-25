Євген Клопотенко розповів, як приготувати традиційний український суп «Калатуша», в якому поєднуються, здавалося б, несумісні продукти — риба та гриби.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

тушка минтая;

250–300 г заморожених білих грибів чи 50 г сушених;

3 ст. л. пшеничного борошна;

2 моркви;

1 цибуля;

2 зубчики часнику;

1 корінь селери;

3–5 гілочок кропу;

2 лаврові листки;

5 горошин запашного перцю;

75 г вершкового масла;

3 ст. л. соняшникової олії;

сіль, перець.

Одразу розігріваємо духовку до 180 °C. Моркву нарізаємо кільцями завтовшки 1–2 см, корінь селери — кубиками приблизно такого ж розміру. Перекладаємо овочі на деко, солимо, бризкаємо зверху олією та запікаємо в духовці 30–35 хвилин до м’якості. Перебиваємо їх блендером до стану однорідного пюре.

Розморожені або сушені білі гриби відварюємо у воді, додавши цілою моркву, лавровий лист, перець, часник та розрізану навпіл цибулю.

Минтай розморожуємо та нарізаємо шматками, додаємо до грибного бульйону та варимо 20–25 хвилин, солимо за смаком. Потім готовий бульйон проціджуємо через сито.

На сухій пательні на невеликому вогні обсмажуємо борошно, додаємо вершкове масло і перемішуємо лопаткою до однорідної маси.

Прозорий бульйон переливаємо в каструлю, додаємо суміш борошна з маслом і добре все перемішуємо віничком, аби не було грудочок. Проварюємо кілька хвилин, щоб бульйон загустів. Потім кладемо в бульйон гриби та рибу, за потреби додатково солимо.

На дно глибокої тарілки викладаємо 2 столові ложки овочевого пюре, додаємо грибну юшку зі шматочком минтая, прикрашаємо суп гілочкою кропу.

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