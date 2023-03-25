Як пише Politeka.net , Даша Ульянова прославилася під час участі в одному із сезонів Холостяка. Дівчина не залишилася разом із головним героєм, проте запам'яталася фанаткам романтичного шоу.

Не лише витонченою розтяжкою гімнастки Даші вдалося вразити публіку, а й чесною розповіддю про своє перетворення. Дівчина помітно схудла перед шоу, а також сильно збільшила губи, змінивши форму.

І тільки зараз, через роки, вона їх вирішила розколоти та зменшити. Тепер Ульянова записує жартівливі відео в мережі.

"Друга серія під'їхала 😅 я знаю, ви чекали))" - поділилася Даша.

У мережі одразу висловилися:

«Ваша міміка та його голос це крутяк; Блін.. це так прикольно, я кілька разів подивилася; Яка шикарна різниця між губами героїв!; Вам потрібно йти до актриси!

Даша, Вам у пародисти, актори! У Вас талант! ваша міміка та його голос це крутяк; аааа.... на вушко тисне».

За словами Даші Ульянової в Інстаграм, щодня, коли вона прокидається, то насамперед бере телефон до рук і починає відповідати шанувальникам. Вона також розповідає про своє самопочуття та чесно зізнається, коли в особистому житті відбуваються складнощі.

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