Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька побувала у США, де взяла участь у музичному фестивалі South by Southwest. Це було справжнім випробуванням для артистки, адже часу на підготовку не було. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість показала кадри з подорожі.
Зокрема, Олександра Зарицька встигла не лише виступити в Остіні штату Техас. Також артистка прогулялася вуличками, де насолодилася пейзажами та навіть побачила афіші свого виступу. На щастя, погода видалася непогана і знаменитість позувала у весняному легкому одязі.
Як розповіла солістка українського гурту "KAZKA", в Остіні дуже підтримують Україну і по місту можна побачити українські прапори. Артистці там дуже сподобалося, і вона не проти знову туди полетіти.
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"Дорогий додому переглядаючи купу фоток і відео, вже починаю сумувати за цим великим селом (там кайфово) але вдома краще", - поділилася Олександра Зарицька.
Передплатники виконавиці зробили їй кілька компліментів у коментарях під фото: "Ти наше сонечко, раді за вас!", "Ти крута! Удачі", "Ви неймовірна! Я дуже рада зустрічі з Вами", "Прикольне містечко, хотілося б там побувати" .
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