На цей раз Дорофєєва вирішила розповісти в Інстаграм, поки країна-терорист спрямовує всі свої сили на ведення війни і витрачає по півмільйона доларів на один масований обстріл… Ми навчилися берегти свій ресурс – емоційний та енергетичний.

«Ми так натерпілися за цей час! На власному досвіді зрозуміли – цей ресурс нам потрібен на майбутнє. Щоб вистояти, перемогти, мати майбутнє, щоб жити та працювати.

Увечері люди по всьому світу добровільно відключать світло та електроприлади, проте Укренерго цього року просить українців не приєднуватися до акції, найкращим буде – щоденне економне використання електроенергії у піковий ранковий та вечірній годинник» - заявила Надя.

У мережі ж розгорілися цілі суперечки:

«Укренерго закликав не долучатися, бо це шкодить енергетичній системі! Надя, Укренерго закликає українців не приєднувати до акції;

Укрегенрго закликає не брати участь, це дестабілізує енергосистему!; Укренерго заявило, що не треба так чинити; Але Укренерго, навпаки, попросили не робити цього».

Ми писали, Михайло Кацурін раніше неодноразово був на концертах своєї коханої дівчини. Але тільки як глядач, а тепер співачка вирішила зробити йому сюрприз.

Нагадаємо, що Дорофєєва перевтілилася і вразила зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, раніше поскаржившись на фігуру, вразила виглядом у топі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.