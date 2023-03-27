Популярний український шеф-кухар та ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитися важливим відео. Останнім часом кухар звертає увагу на важливі речі:

Цього разу Ектор вирішив обговорити, що керує іноземцями у ЗСУ.

«Дивився тут документальне відео про міжнародний легіон, яке зараз воює в Україні. Послухав, якими цінностями вони керуються – це знайомо. Там є і мої земляки

Що керує тими, хто йде захищати чужу землю? І не знаходжу інших відповідей, окрім щирого бажання справедливості Просто зробити все, щоб зупинити це. Коли стояти осторонь не виходить, це соромно, це навіть тяжко.

Це люди, для яких поняття добра стоїть вище за власне благо — ви знаєте таких, ви бачили таких на власні очі?» – поділився на емоціях Ектор.

У мережі були вражені кадрами:

«Низький уклін усім, хто приєднався до захисту України; Дуже цікавий, дякую цим мужнім і хоробрим Воїнам Світла; Мій рідний Куп'янськ, тримайся!!; Воїни Світла та Добра велике спасибі Вам!».

Нагадаємо, "У мене часто не вірили": ведучий "Холостяка" Решетник похвалився, що про нього зняли фільм.

Як повідомляла Politeka, "Те, що бачу в дзеркалі…": кума Дзідзьо Цибульська зняла іронічне відео про свою зовнішність.

Також Politeka писала, що "Тут шалено вболівають за Україну": зірка "1+1" Вітвіцька у Техасі побувала в незвичайному місці та показала кадри.