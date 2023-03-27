Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка та кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва, яка з початку війни всіма силами підтримує Україну, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка спорту виклала у своєму профілі відеозвернення, в якому закликала не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024.

Вою промову англійською мовою Лілія продублювала й у підписі до публікації. Вона зажадала у світової спортивної спільноти не допускати спортсменів із країни-агресора та їхніх посібників до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. За словами чемпіонки, ці спортсмени не є "нейтральними", вони підтримують війну та беруть участь у ворожій пропаганді.

"Я говорю "НІ" "нейтральним" спортсменам з Росії та Білорусі на Олімпіаді в Парижі-2024. Спортсмени з Росії та Білорусі не є "нейтральними". Вони відкрито підтримують війну і терор проти України. Російський спорт є частиною російської армії і використовується для пропаганди. Прошу зробити репост і поширити це відео в усіх соціальних мережах. Ніякого "нейтралітету" для російського терору та геноциду. Ми повинні заборонити Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях та Олімпіаді в Парижі 2024 року. Також прошу спонсорів Міжнародного олімпійського комітету НЕ підтримувати повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Зробіть репост і поділіться цим відео у всіх соціальних мережах", - звернулася Подкопаєва.

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