Відома співачка і солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна продовжує не тільки готуватися до участі в музичному конкурсі як співведуча, не забуває вона і про свої концерти. На цей раз кадри на фан-сторінку отримали багато уваги.
Артистки виконали легендарну спільну пісню "Вільна", яка під час війни набула нового сенсу. Для виступу вибрали схожі вбрання у темних тонах із сіточкою.
"Тіна Кароль – спеціальний гість на концерті гурту The Hardkiss у LA" - коротко сказано під добіркою кадрів. Зазначимо, виконавиці давно допомагають Україні, виступаючи на благодійних концертах за кордоном.
Також на своїй сторінці у Телеграм-каналі Тіни Кароль було опубліковано добірку з кількох нових фото. На них артистка була зображена у білій футболці із зображенням українського прапора та популярною фразою, що символізує непокірність українців у боротьбі проти окупантів: "Доброго вечора, ми з України" ("Доброго вечора, ми з України").
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Футболка була зав'язана у вузол на животі. Верх Тіна поєднувала зі світлими шортами з принтом, а волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.