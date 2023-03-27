У підписі знаменитість Джамала зізналася, що цей рік був найважчим у житті її близької та рідної людини.

Популярна українська співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала поділилася особистим щастям зі своїми підписниками. Зокрема для артистки сьогодні особливий день, адже 27 березня її старший син Емір-Рахман святкує свій перший ювілей. Хлопчику виповнилося п'ять років.

На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість опублікувала миле відео, присвячене синові.

Так, з нагоди свята артистка зворушливо звернулася до спадкоємця, а також опублікувала відео з архівних фотографій хлопчика.

"Коли ти народився, зрозуміла, як виглядає абсолютне кохання! І не уявляю своє життя без тебе. Якби у мене запитали, як виглядає 100% щастя - я б показала це відео", - зізналася артистка.

У підписі знаменитість зізналася, що цей рік був найважчим у житті, тому що вона всю себе присвячувала роботі. Джамала додала, що її первісток є для неї мотивацією йти далі, тому пообіцяла бути поряд частіше.

"Де б я не була, і що б я не робила - завжди тримаю твою посмішку перед собою. Ти мій мотиватор бути кращим і перемогти! Перемогти у всіх сенсах. Хочу, щоб ти був найщасливішим. Як і всі діти, які вже знають слово "війна" і говорять про свій будинок щодня", - додала Джамала у щирому посланні до сина.

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