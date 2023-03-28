Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка та солістка гурту KAZKA. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення знаменитість зайнялася благодійними концертами, збираючи гроші на допомогу Україні.

Не забуває Олександра і про Інстаграм, де ділиться особистими кадрами та творчістю. А українці активно коментують пости Зарицької та не завжди залишають приємні відгуки. Тому зірка вирішила відповісти до ЖВЛ на деякі з них. Одне питання стосувалося збільшення губ артистки, адже вони не стали меншими після того, як артистка схудла.

"Є така штука - анатомія тіла. Не знаю, чи повірять моїм словам зараз чи ні. Але якщо худне обличчя, то губи стають більшими", - сказала Олександра у відповіді, ївши стримуючи свій сміх у кадрі.

Також артистка розповіла, чи планує виступити у Луганську та коли. Як зазначила Зарицька, щоб це сталося якнайшвидше, потрібно донатити на ЗСУ. І можливо вже цього літа тоді вийде приїхати до Луганська, який буде звільнений від російських окупаційних військ.

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