Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни виїхав з росії та повністю припинив свою діяльність на території ворожої країни, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист поділився незвичайним відео, в якому дав почути фрагмент своєї нової пісні англійською мовою.
Як відомо, після початку війни Макс почав активно записувати пісні не лише українською, а й англійською мовою. І на цей раз представив одну з них, зазначивши, що прем'єра відбудеться за п'ять днів. У ролику артист у новому образі знято за довгим столом, він млосно дивиться в об'єктив і співає новий хіт.
У підписі до публікації Барських написав: "Прем'єра 5 Missing Calls вже за 5 днів". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артиста:
"Чекаємо! Макс, твоя музика, це настрій та натхнення".
"Відео вогонь. Ти можеш всю пісню проспівати, сидячи за столом, і це буде крутіше за всіх наворочених кліпів".
"Макс, тобі дуже підходять пісні англійською, я думаю ти станеш у Європі впізнаваним".
"Чекаємо з нетерпінням. Дуже хочемо перемоги і нарешті хочемо прийти на концерт, квитки на нього вже майже 2 роки лежать".
"Цей сумний погляд".
"Чекаємо з нетерпінням".
"З перших акордів зрозуміла, що пісня буде класною".
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