Цього разу Єлизавета Глінська показала, як приготувати торт "Карамельний горішок".

"Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо десерт, який нікого не залишить байдужим, це я вам обіцяю 😉 Торт "Карамельний горішок" з горіховими коржами, вершковим кремом та горіховою карамеллю. 🌰 Надзвичайно ніжний та смачний, обов'язково спробуйте 🥰", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для горіхового тіста беремо:

3 яйця

220 г цукру

200 г волоського горіха

ванільний цукор

300 г борошна

10 г розпушувача

сіль

Для вершкового крему:

600 мл молока

20 г борошна

20 г кукурудзяного крохмалю

100 г цукру

80 г вершкового масла жирністю 82%

300 мл вершків 30-35%

Для горіхової карамелі:

150 мл вершків 30-35%

120 г цукру

сіль

100 г вершкового масла 82%

100 г горіхової пасти

Щоб приготувати тісто, спершу обсмажуємо горіхи в розігрітій духовці до 175 градусів духовці 6-7 хвилини. Потім помістіть їх у чашу блендера та збивайте до консистенції пасти. Змішуємо яйця з цукром і збиваємо 2 хвилини, щоб вони посвітлішали. Додаємо горіхову пасту до яєчної маси та перемішуємо. Окремо змішуємо сухі інгредієнти: борошно, ванільний цукор, розпушувач та сіль. Об'єднуємо сухі інгредієнти з горіховою масою та замішуємо тісто силіконовою лопаткою.

"Вийшло 880 г тіста. Має бути 8 коржів - по 100 г та 1 корж - 80 г для декору. Розкачуємо коржі. Будемо збирати торт у роз'ємній формі, діаметром 21 см. Відповідно, потрібно приміряти коржі. Викладаємо на пергамент 100 г тіста, накриваємо зверху другим листом пергаменту та розтягуємо качалкою тісто між двома листами до необхідного діаметру. Обережно знімаємо пергамент, прикладаємо форму та обрізаємо все зайве. Відправляємо корж випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 5-6 хв. Повторюємо все те ж саме з наступними коржами", — пояснює Єлизавета Глінська.

Готовий корж викладаємо на поверхню та придавлюємо зверху дощечкою, щоб коржі були рівними. Останній корж використовуватимемо для декору, тому його треба просто розкачати, не розрівнюючи та не обрізаючи, та випікаємо 8-10 хвилин до золотавого кольору.

Щоб приготувати вершковий крем, виливаємо в сотейник 1/3 холодного молока, додаємо цукор, кукурудзяний крохмаль, борошно та перемішуємо віничком. Додаємо решту молока, ставимо на плиту та доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Після закипання варимо молочну масу ще хвилину та знімаємо з плити. Одразу додаємо вершкове масло та перемішуємо. Переливаємо масу в пласку ємність, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1 годину.

Тим часом збиваємо холодні вершки до м'яких піків. Дістаємо основу для крему з холодильника, перекладаємо її в велику миску, перемішуємо її віничком, додаємо збиті вершки та знову перемішуємо

Далі готуємо горіхову карамель. Цукор у сотейнику ставимо на плиту та помішуємо дерев'яною або термостабільною лопаткою, аби він розтопився та перетворився на карамель. Паралельно добре розігріваємо вершки. Ставимо мінімальну температуру, вливаємо тоненькою цівочкою гарячі вершки в карамель, прогріваємо масу ще 1 хвилину, постійно помішуючи, та знімаємо з плити. Переливаємо карамель в мірний стакан, додаємо сіль і холодне вершкове масло, перемішуємо. Пробиваємо все занурювальним блендером до однорідної консистенції. Додаємо горіхову пасту, перемішуємо — і горіхова карамель готова, лишаємо її при кімнатній температурі.

Тепер збираємо торт "Карамельний горішок". Беремо презентаційну тарілку, ставимо на неї роз'ємне кільце від форми. На дно викладаємо крем, щоб нижній корж теж просочився. Кладемо перший корж, далі знову крем (приблизно 3-4 столові ложки). На крем видавлюємо з кондитерського мішка горіхову карамель по спіралі. Так повторюємо з усіма шарами: корж, крем, карамель. Ставимо торт в холодильник на 8-10 годин.

Залишилося задекорувати торт. Карамелізуємо половинки волоського горіха. Робимо крихту з дев'ятого коржа. Дістаємо торт з холодильника та знімаємо роз'ємну форму. Прикрашаємо бока торту крихтою, а зверху викладаємо карамелізовані горішки.

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