На своїй сторінці в Instagram Марія влучно відповіла на критику її важких публікацій.

"«Маша, твій інстаграм перетворився на суцільний біль та факти стражданнь від війни»- сказали мені днями… Так, бо мій народ і я переживаємо біль війни та всі її наслідки. А ще, згідно статистики, на мене підписано дуже багато людей з різних країн - вони мають постійно бачити та читати нашу реальність", — пише Маша Єфросиніна.

Напередодні на зйомці ведучій створили ефектний образ із червоною помадою, але спершу вона не наважилася викласти ці фото.

"А от зараз за кавою, коли мені затишно і я милуюся за якимось хріном випавшим снігом, я подумала: так, війна, але ж я сиджу у своєму домашньому халаті, дихаю, в мене попереду розписаний робочий день, я працюю, як ніколи багато, слідкую за собою, збираю себе з ліжка щоранку, щоб попри безсонну наповнену тривогами ніч йти на студію і знімати розважальні проєкти, на які зараз теж шалений запит авдиторії. Я подобаюся собі в цьому образі. І це магія людей, які теж працюють і перетворюють моє обличчя зі зім’ятого батата на осьосьо) Вони теж працюють попри апатії, депресії та провисання їхньої сфери послуг", — додала Марія.

Тому Маша Єфросиніна наголосила, що ми далі живемо та дозволяємо собі виглядати, як в мирні часи, бо це подумки повертає нас до них, змушує не розкисати, а вороги нехай бачать, що ми нездолані.

У коментарях та просто лайками ведучу підтримало багато знаменитостей, серед яких Оля Полякова, Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Ольга Сумська, Ірина Горова, Марина Боржемська, Павло Зібров, Даша Квіткова та інші.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.