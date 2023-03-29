В Мережі обговорюють новий випуск шоу «єПитання» ведучою якого стала Леся Нікітюк.

У новому, вже третьому випуску «єПитання» відповіді українців вгадуватимуть телеведучі та гумористи, пише Politeka.net.

Так, команду гумористів представили Ігор Ласточкин, Фіма Константиновський, Артем Дамницький та Олександр «Вєня» Вінничук.

А от Роман Міщеряков, як не дивно, опинився у команді телеведучих. Також в команду увійшли Володимир Остапчук, Тимур Мірошниченко та Сергій Лиховода.

Такий хід подій виявився дуже довподоби глядачам:

«Фіма і Рома просто скарб! Запрошуйте частіше»,

«Хлопці з команди коміків прийшли на шоу, сподобалось і зробили своє»,

«Чудове шоу»,

«Дякую за передачу успіху вам всім в творчості»,

«Класно, але мало».

Також глядачі висловили радість з того приводу, що на екрані з’явилися хтось ще, окрім зірок, які, як виявилося, вже встигли набриднути.

«Лайк за гостей - кожного разу різні люди, і нарешті хтось крім Дантеса, Поляковоі, Єфросиніної і Левів на джипі, бо вже тошно їх бачити в кожному шоу».

А от деяким шоу не сподобалось. Зокрема, Лесю Нікітюк розкритикували за упередженість.

«Леся гарна як ведуча, але не для цього шоу!»,

«Вона дуже упереджено ставиться до деяких учасників і по ній видно яка відповідь вірна і вона дуже багато підказує»,

«Навіщо грати в цю гру, якщо ведуча всім допомогає».

Нагадаємо, єПитання – це шоу Нового каналу з Лесею Нікітюк, в якому дві команди змагаються в тому, що вгадують відповіді пересічних українців на різні буденні запитання.

Нагадаємо, Євген Клопотенко запросив у своє шоу Остапчука і вразив його одкровенням про особисте.

Також повідомлялось, що Монатік здивував Нікітюк своїм вчинком.

Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк показала несподіване фото з голівудською зіркою.