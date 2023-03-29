У новому, вже третьому випуску «єПитання» відповіді українців вгадуватимуть телеведучі та гумористи, пише Politeka.net.
Так, команду гумористів представили Ігор Ласточкин, Фіма Константиновський, Артем Дамницький та Олександр «Вєня» Вінничук.
А от Роман Міщеряков, як не дивно, опинився у команді телеведучих. Також в команду увійшли Володимир Остапчук, Тимур Мірошниченко та Сергій Лиховода.
Такий хід подій виявився дуже довподоби глядачам:
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«Фіма і Рома просто скарб! Запрошуйте частіше»,
«Хлопці з команди коміків прийшли на шоу, сподобалось і зробили своє»,
«Чудове шоу»,
«Дякую за передачу успіху вам всім в творчості»,
«Класно, але мало».
Також глядачі висловили радість з того приводу, що на екрані з’явилися хтось ще, окрім зірок, які, як виявилося, вже встигли набриднути.
«Лайк за гостей - кожного разу різні люди, і нарешті хтось крім Дантеса, Поляковоі, Єфросиніної і Левів на джипі, бо вже тошно їх бачити в кожному шоу».
А от деяким шоу не сподобалось. Зокрема, Лесю Нікітюк розкритикували за упередженість.
«Леся гарна як ведуча, але не для цього шоу!»,
«Вона дуже упереджено ставиться до деяких учасників і по ній видно яка відповідь вірна і вона дуже багато підказує»,
«Навіщо грати в цю гру, якщо ведуча всім допомогає».
Нагадаємо, єПитання – це шоу Нового каналу з Лесею Нікітюк, в якому дві команди змагаються в тому, що вгадують відповіді пересічних українців на різні буденні запитання.
Нагадаємо, Євген Клопотенко запросив у своє шоу Остапчука і вразив його одкровенням про особисте.
Також повідомлялось, що Монатік здивував Нікітюк своїм вчинком.
Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк показала несподіване фото з голівудською зіркою.