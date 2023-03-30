Зараз Ектор Хіменес-Браво перебуває в себе на Батьківщині, в Колумбії, але навіть там не забуває радувати своїх українських шанувальників новими рецептами. Цього разу на своїй сторінці в Instagram суддя "Мастер Шеф" показав, як приготувати сирні панкейки з яблуком. Відео йому довелося знімати не на своїй розкішній кухні в Україні, а в дуже скромних умовах.
"Суперсніданок для всіх у будинку", — радить шеф-кухар.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- Сир - 200 г.
- Борошно - 70 г.
- Яйце - 2 шт.
- Сіль
- Цукор – 2 ст.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Яблуко - 1 шт.
Спершу треба підготувати яблуко. Розрізаємо його кільцями, вирізаємо серединку, як показано на відео (щоб подивитися , проскрольте новину далі).
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Кисломолочний сир потрібно розім’яти виделкою, а якщо залишаються грудочки, то перетерти через сито. Додаємо до сиру яйця, сіль, цукор, борошно, соду та змішуємо все для панкейків до однорідного стану.
На розігріту пательню з додаванням рослинної олії викладаємо тоненький шар тіста, а зверху шматочок яблука. Смажимо до готовності з двох боків.
Шанувальники в коментарях оцінили рецепт: "Апетитно, акуратно, смачно як завжди. Люблю❤️", "Треба спробувати!!!"
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.